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9 минут назад

Назван возможный представитель Украины на «Евровидении»

Деловая газета "Взгляд"

Занявшей второе место на нацотборе на «Евровидение –2022» украинской группе Kalush Orchestra предложили представлять страну на конкурсе.

Назван возможный представитель Украины на «Евровидении»
Фото: ReutersReuters

«Сегодня, 17 февраля, на внеочередном заседании Организационного комитета Национального отбора на участие в «Евровидении-2022» было принято решение обратиться к группе Kalush Orchestra с предложением представлять Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение – 2022» в Турине… «Общественное» (телевидение – прим. ВЗГЛЯД) предлагает группе, которая заняла второе место в финале и получила наибольшую поддержку зрителей, представить Украину на «Евровидении –2022», – приводит РИА «Новости» сообщение организаторов нацотбора.

Ранее украинская певица Алина Паш, которая ранее победила в отборочном конкурсе в Киеве, сняла свою кандидатуру после скандала с посещением Крыма в 2015 году.

Напомним, 12 февраля в Киеве прошел национальный финал отбора на «Евровидение-2022». Согласно результатам конкурса, победу одержала исполнительница Алина Паш с песней «Тени забытых предков». Но начался скандал – выяснилось, что Паш якобы нарушила условия участия, в частности посетила Крым в 2015 году и была внесена в базу сайта «Миротворец».

Скандал может стать причиной отстранения Украины от участия в конкурсе, так как Европейский вещательный союз может увидеть политизированность в этом случае.

Телеканал, проводивший конкурс, заявил, что нет доказательства того, что артистка нарушила правила отбора. Якобы Паш в 2015 году работала на частном мероприятии в Крыму и пересекала границу со стороны Украины.

Также был опубликован соответствующий ответ Госпогранслужбы, который телерадиокомпании передала артистка. Но в ведомстве отметили, что справку никому не выдавали. Сама певица добавила, что в России не выступала.

«Евровидение» пройдет в этом году в Италии, потому что в 2021 году победителем конкурса в Роттердаме стала итальянская группа Maneskin. Финал конкурса состоится 14 мая 2022 года на одной из крупнейших арен Италии PalaOlimpico.

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