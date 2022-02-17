Назван возможный представитель Украины на «Евровидении»

Занявшей второе место на нацотборе на «Евровидение –2022» украинской группе Kalush Orchestra предложили представлять страну на конкурсе.

Фото: Reuters Reuters

«Сегодня, 17 февраля, на внеочередном заседании Организационного комитета Национального отбора на участие в «Евровидении-2022» было принято решение обратиться к группе Kalush Orchestra с предложением представлять Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение – 2022» в Турине… «Общественное» (телевидение – прим. ВЗГЛЯД) предлагает группе, которая заняла второе место в финале и получила наибольшую поддержку зрителей, представить Украину на «Евровидении –2022», – приводит РИА «Новости» сообщение организаторов нацотбора.

Ранее украинская певица Алина Паш, которая ранее победила в отборочном конкурсе в Киеве, сняла свою кандидатуру после скандала с посещением Крыма в 2015 году.

Напомним, 12 февраля в Киеве прошел национальный финал отбора на «Евровидение-2022». Согласно результатам конкурса, победу одержала исполнительница Алина Паш с песней «Тени забытых предков». Но начался скандал – выяснилось, что Паш якобы нарушила условия участия, в частности посетила Крым в 2015 году и была внесена в базу сайта «Миротворец».

Скандал может стать причиной отстранения Украины от участия в конкурсе, так как Европейский вещательный союз может увидеть политизированность в этом случае.

Телеканал, проводивший конкурс, заявил, что нет доказательства того, что артистка нарушила правила отбора. Якобы Паш в 2015 году работала на частном мероприятии в Крыму и пересекала границу со стороны Украины.

Также был опубликован соответствующий ответ Госпогранслужбы, который телерадиокомпании передала артистка. Но в ведомстве отметили, что справку никому не выдавали. Сама певица добавила, что в России не выступала.