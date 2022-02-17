Карен Шахназаров отозвал иск к дочери из-за квартиры

Речь идет о 86-метровой квартире на Патриарших прудах. Режиссер обратился в суд, так как он платил за жилплощадь налоги и коммунальные платежи, в то время как фактически в квартире проживала его дочь. 36-летняя Анна Шахназарова выросла в США и до конца нулевых годов не видела отца. Теперь женщина живет в Москве. Анна родилась во втором браке Шахназарова. Ее мать Елена Сетунская уехала с девочкой из страны в 1989 году. Помимо Анны у режиссера есть еще двое детей от третьего брака — Иван и Василий.