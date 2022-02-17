Костенко оправдала новое увлечение Тарасова

Супруга бывшего футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко рассказала о преимуществах ведения блога как профессии. В своем Instagram она заявила, что быть блогером лучше, чем сидеть на диване и пить пиво, не имея работы.

Фото: Instagram Instagram

Напомним, что ее Тарасов в последнее время пытается начать карьеру блогера, из-за чего бывший спортсмен порой становится объектом насмешек.

«Быть блогером — это стыдно? Конечно, лучше быть потерявшим работу Емелей-дурачком, сидящим на диване и попивающим пиво. Во-первых, он остается футболистом, сменил направление с профессионального футбола на медийный, плюс у него много проектов. Захочет — расскажет. Не думаю, что его мужчин-подписчиков это интересует, ведь они не лезут в кошелек. Во-вторых, быть блогером в душе мечтает каждый», — заявила Костенко.

Женщина добавила, что представителей этой профессии часто приглашают куда-то и платят за это. В ее представлениях, блогеры много путешествуют, их приглашают бесплатно отдыхать в отелях и они часто знакомятся с интересными людьми.