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57 минут назад

Костенко оправдала новое увлечение Тарасова

Елена Прошина

Супруга бывшего футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко рассказала о преимуществах ведения блога как профессии. В своем Instagram она заявила, что быть блогером лучше, чем сидеть на диване и пить пиво, не имея работы.

Костенко оправдала новое увлечение Тарасова
Фото: InstagramInstagram

Напомним, что ее Тарасов в последнее время пытается начать карьеру блогера, из-за чего бывший спортсмен порой становится объектом насмешек.

«Быть блогером — это стыдно? Конечно, лучше быть потерявшим работу Емелей-дурачком, сидящим на диване и попивающим пиво. Во-первых, он остается футболистом, сменил направление с профессионального футбола на медийный, плюс у него много проектов. Захочет — расскажет. Не думаю, что его мужчин-подписчиков это интересует, ведь они не лезут в кошелек. Во-вторых, быть блогером в душе мечтает каждый», — заявила Костенко.

Женщина добавила, что представителей этой профессии часто приглашают куда-то и платят за это. В ее представлениях, блогеры много путешествуют, их приглашают бесплатно отдыхать в отелях и они часто знакомятся с интересными людьми.

Напомним, что ранее экс-супруга Тарасова Ольга Бузова высмеяла его за стремление быть блогером. Кроме того, певица отметила две «странности» в поведении Дмитрия: в последнее время он стал чаще вспоминать о своей знаменитой бывшей жене, а также начал выставлять подробности своей личной жизни на всеобщее обозрение, хотя раньше отказывался это делать.

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