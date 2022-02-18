Эксперт оценил новое лицо Веры Алентовой

Вера Алентова считалась одной из самых красивых актрис отечественного кинематографа. Однако решение артистки прибегнуть к пластической хирургии, чтобы улучшить состояние лица, стало для ее внешности роковым.

Фото: Лариса Кудрявцева Лариса Кудрявцева

Вера Алентова прославилась благодаря фильму «Москва слезам не верит». Муж актрисы, режиссер Владимир Машков, так искусно и привлекательно снял супругу, что она вмиг завоевала любовь всей страны, а затем — и всего мира. Картина была удостоена «Оскара», Алентову любили миллионы. Ее считали настоящей красавицей, не боящейся экспериментов.

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Однако несколько лет назад многочисленные поклонники, увидев свою любимицу, просто не поверили своим глазам. Вера Валентиновна изменилась до неузнаваемости. Некоторым и вовсе показалось, что у актрисы новое лицо. Пока звезда картины «Москва слезам не верит» сохраняла упорное молчание, в Сети муссировались слухи о пластической операции, к которой она якобы прибегла в желании продлить молодость. Но результат оказался совсем не тем, на который актриса рассчитывала.

Обиженная Алентова публично вставила пистон Меньшовой

Летом прошлого года из жизни ушел культовый советский и российский режиссер Владимир Меньшов. Увы, народный артист РСФСР так и не успел издать мемуары, которые начал писать еще шесть лет назад.

Лишь сейчас, спустя время, Вера Алентова в своей книге откровенно рассказала о том, как стала жертвой недобросовестного пластического хирурга. По словам актрисы, когда она увидела свое новое лицо, то захотела умереть на месте. Можно только представить, как себя чувствовала Вера Валентиновна, буквально потерявшая свою визитную карточку.

Эксперт Владимир Плахотин высказал свое мнение относительно той плачевной ситуации, в которой оказалась прославленная актриса. По его словам, Алентовой подтянули кожу на шее со стороны подбородка, но работа была выполнена непрофессионально.