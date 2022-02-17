Павел Воля рассказал о влиянии на карьеру жены

Стендап-комик и резидент Comedy Club на телеканале ТНТ Павел Воля рассказал в YouTube-шоу Ирины Шихман «А поговорить?» о том, как его жена телеведущая Ляйсан Утяшева стала ведущей шоу «Танцы» на канале ТНТ. По словам Воли, он никак не влиял на карьеру супруги.

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Воля заверил, что Утяшева сама устроилась на ТНТ. Он отметил, что креативный продюсер канала Вячеслав Дусмухаметов сам позвонил ей и предложил вести шоу «Танцы». Комик также заверил, что никак не участвует в том, что касается карьеры супруги. Воля заявил, что его помощь не нужна Утяшевой, поскольку она профессионал.

Комик также предположил, что Дусмухаметов мог позвать Утяшеву на ТНТ, так как понимал, что в противном случае она, скорее всего, ушла бы работать на другой канал.

«Если бы он ее тогда не схватил, ее бы на следующий день кто-то другой схватил», — высказался стендапер.

Ранее Утяшева рассказала, что спустя десять лет брака с Волей задумалась о смене фамилии. Телеведущая рассказала, что подумывает взять фамилию юмориста в качестве сюрприза на годовщину их свадьбы.