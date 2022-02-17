«Мы не дружим»: Сябитова раскрыла отношения с Гузеевой

«Она сразу сказала: девочки, не дружим. У нас бабский коллектив, давайте все нести в программу. Мы не дружим. Мы — семья. Попробуйте что-нибудь сейчас плохое про нее сказать. Встану и лещей надаю! Она — моя родственница. Я могу ее критиковать, и она мне это разрешает. А вы — не можете. За нее глотку порву!» — категорично сказала ведущая.