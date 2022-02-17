«Мы не дружим»: Сябитова раскрыла отношения с Гузеевой

Для поклонников передачи «Давай поженимся!» давно не является секретом, что две харизматичные ведущие не особо дружат. В эфире YouTube-шоу «Алена, блин!» Роза Сябитова, наконец, открыла секрет почему не стала подругой Ларисы Гузеевой.
По словам свахи, она глубоко уважает свою коллегу и даже считает ее своим учителем, но самой Гузеевой не нравится, когда ее так называют.
«Почему мы с Ларисой не дружим, потому что она умничка. Я ее уважаю, она, правда, не любит, когда я говорю, что она мой учитель. Она мой учитель. Мой сэнсэй для меня», — призналась Сябитова.
Кроме того, по слова Сябитовой, актриса сама настояла именно на таком формате отношений и с первых дней работы расставила приоритеты.
«Она сразу сказала: девочки, не дружим. У нас бабский коллектив, давайте все нести в программу. Мы не дружим. Мы — семья. Попробуйте что-нибудь сейчас плохое про нее сказать. Встану и лещей надаю! Она — моя родственница. Я могу ее критиковать, и она мне это разрешает. А вы — не можете. За нее глотку порву!» — категорично сказала ведущая.
Телезвезда вспомнила, как переживала за Гузееву, когда та заболела коронавирусом, но звонить ни ей, ни ее родственникам не стала.
«Ну зачем звонить человеку, когда она там болеет? Не надо звонить близким, потому что они сами в шоке. Я просто ждала. Мы все ждали. Молились, верили. И, слава тебе, господи, у Лариски хороший иммунитет, и дай ей бог здоровья», — подчеркнула телесваха.
Передача «Давай поженимся!» выходит на Первом канале с 2008 года. Программа не раз попадала в скандальные ситуации. Ее часто критикуют за то, что ведущие систематически оскорбляют и унижают героев, провоцируя зрителей на их травлю.