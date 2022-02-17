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1 час назад

Карен Шахназаров отозвал иск к дочери с требованием половины квартиры в Москве

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Режиссер Карен Шахназаров отозвал иск к взрослой дочери Анне. Изначально кинодеятель заявил о правах на половину квартиры в районе Патриарших прудов (Москва). Но теперь знаменитый мужчина решил отозвать претензии.

Карен Шахназаров отозвал иск к дочери
Фото: ТАССТАСС

Согласно представленным данным, во время заседания в Пресненском суде стороны смогли договориться. «Только что поступил отказ от исковых требований, судом указанный отказ принят. Производство по делу прекращено», — сообщили источники издания «СтарХит».

Анна многие годы живет в США. Когда 36-летняя женщина заявила о своих правах на квартиру, Карен Георгиевич указал на то, что в течение многих лет он оплачивал налоги и услуги ЖКХ, в этой связи он ранее претендовал на долю на объект недвижимости, площадь которого составляет 86 квадратных метров.

Ранее режиссер рассказывал, что после развода видел дочь лишь раз, и это было двадцать лет назад.

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