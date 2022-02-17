Асмус попала в больницу с ожогами

Актриса Кристина Асмус попала в больницу из-за неудачной депиляции подмышки во время съемок. Как она рассказала в своем Instagram, в кадре ей нужно было использовать полоски для удаления волос, однако вместо крема, как обычно делают в кино, там оказался настоящий воск.

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«В дубле было больно, но терпимо. Подмышки покраснели. Меня попросили сделать еще один дубль, но оторвать полоски во второй раз было нестерпимо больно. И когда я убрала руку, то увидела просто кровавые следы. Мы уехали с площадки в клинику. В итоге ожоги», — рассказала она.

Звезда пожаловалась, что из-за содранной кожи ей больно мыться даже под теплой водой, а также нельзя пользоваться дезодорантами и косметикой. При этом больше всего Асмус волнует, что в ближайшие недели у нее очень плотный рабочий график и времени на восстановление нет.