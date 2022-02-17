Милохин раскрыл свой диагноз после ДТП

Популярный российский блогер Даня Милохин, который во вторник, 15 февраля, был сбит велосипедистом в центре Москвы, раскрыл в одном из своих аккаунтов TikTok свой диагноз. Тиктокеру после ДТП диагностировали сотрясение головного мозга.

Фото: ТАСС ТАСС

«Все супер. Сказали, что у меня небольшое сотрясение мозга», — ответил блогер на вопрос подписчика.

По словам тиктокера, ему необходим постельный режим. После ДТП он уже опубликовал несколько новых видео в аккаунте.

Ранее стало известно, что Милохин попал под колеса велосипедиста, когда выходил из своего Maybach. ДТП произошло на Земляном Валу перед ТРК «Атриум». На видео, опубликованном в Telegram, было видно, что сразу несколько человек помогали блогеру подняться после падения.