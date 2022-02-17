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57 минут назад

Сбитый велосипедистом популярный российский блогер раскрыл свой диагноз

Lenta.ru

Популярный российский блогер Даня Милохин, который во вторник, 15 февраля, был сбит велосипедистом в центре Москвы, раскрыл в одном из своих аккаунтов TikTok свой диагноз. Тиктокеру после ДТП диагностировали сотрясение головного мозга.

Милохин раскрыл свой диагноз после ДТП
Фото: ТАССТАСС

«Все супер. Сказали, что у меня небольшое сотрясение мозга», — ответил блогер на вопрос подписчика.

По словам тиктокера, ему необходим постельный режим. После ДТП он уже опубликовал несколько новых видео в аккаунте.

Ранее стало известно, что Милохин попал под колеса велосипедиста, когда выходил из своего Maybach. ДТП произошло на Земляном Валу перед ТРК «Атриум». На видео, опубликованном в Telegram, было видно, что сразу несколько человек помогали блогеру подняться после падения.

Милохин прославился благодаря TikTok. Вести аккаунт там блогер начал в 2019 году. Вскоре после этого он попал в тикток-хаус Dream Team House, основанный блогером Никитой Авдеевым и предпринимателем Ярославом Андреевым. В августе 2021 года Милохин вошел в список «50 самых успешных звезд России» по версии Forbes. По оценке издания, его годовой доход составил 1,5 миллиона долларов (порядка 112 миллионов рублей по текущему курсу).

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