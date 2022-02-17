В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 75.01EUR 85.31
Войти в почту
8 минут назад

Волочкова получила серьги за 7 млн рублей от женатого миллионера

Елена Прошина

Анастасия Волочкова не устает попадать в скандалы. Балерина в очередной раз попалась на связи с женатым мужчиной. Бизнесмен Роман Пирязев подарил звезде серьги за 7 млн рублей и теперь жена пытается выяснить правду об их отношениях.

Волочкова получила серьги за 7 млн рублей от женатого миллионера
Фото: ТАССТАСС

Не так давно балерина отметила свое 46-летие. На день рождения Пирязев преподнес Анастасии роскошный подарок - серьги, стоимость которых оценивается в 7 млн рублей. Супруга Романа Дарья заподозрила его в измене и пришла в студию программы «На самом деле» на Первом канале выяснить отношения. Однако Анастасия уверяет, что не придала значения дорогому подарку.

«На дне рождения его не было. Он прислал мне подарок и корзину цветов. У меня журналистов было больше, чем гостей. Я даже не задумывалась о цене этих сережек, там же чек не лежал», — приводит слова Волочковой Teleprogramma.pro.

В результате знаменитость согласилась пройти полиграф, по итогам которого выяснилось, что она не состоит в интимной связи с Пирязевым.

Недавно Волочкова рассталась с Сергеем, с которым познакомилась на программе «Давай поженимся!». В январе пара роскошно отдохнула на Мальдивах. По словам Анастасии, на этот отдых она потратила 2 млн рублей.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители