Волочкова получила серьги за 7 млн рублей от женатого миллионера

Анастасия Волочкова не устает попадать в скандалы. Балерина в очередной раз попалась на связи с женатым мужчиной. Бизнесмен Роман Пирязев подарил звезде серьги за 7 млн рублей и теперь жена пытается выяснить правду об их отношениях.

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Не так давно балерина отметила свое 46-летие. На день рождения Пирязев преподнес Анастасии роскошный подарок - серьги, стоимость которых оценивается в 7 млн рублей. Супруга Романа Дарья заподозрила его в измене и пришла в студию программы «На самом деле» на Первом канале выяснить отношения. Однако Анастасия уверяет, что не придала значения дорогому подарку.

«На дне рождения его не было. Он прислал мне подарок и корзину цветов. У меня журналистов было больше, чем гостей. Я даже не задумывалась о цене этих сережек, там же чек не лежал», — приводит слова Волочковой Teleprogramma.pro.

В результате знаменитость согласилась пройти полиграф, по итогам которого выяснилось, что она не состоит в интимной связи с Пирязевым.