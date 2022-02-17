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38 минут назад

Бородина публично обвинила Бузову в лицемерии

Слово и Дело

Бородина не стала скрывать эмоции относительно экс-звезды скандального шоу «Дом-2». Она убеждена, что Бузова — эгоистка, способная идти по головам ради личной выгоды. Ксения Бородина отметила, что с 36-летней звездой всем было некомфортно работать.

Бородина публично обвинила Бузову в лицемерии
Фото: InstagramInstagram

«Задай себе вопрос — почему? Хотя тебе всегда все помогали. Особенно Влад (Кадони. – Прим. Ред.). А ты его вечно унижала, ставя условие, что хочешь работать в кадре без него! Ты же святая!» — написала Бородина на своей странице в Instagram.

Ведущая обвинила экс-коллегу в лицемерии. Она напомнила, что звезда просилась вести программу одна. Когда стало известно, что телестройка переедет на телеканал «Ю», то Бузова, по словам Бородиной, первой побежала к руководству ТНТ с готовностью бросить шоу ради новой передачи.

Ольга Бузова и Ксения Бородина на протяжении нескольких лет вместе были на телешоу «Дом-2». Первая начинала как участница, а только потом стала ведущей проекта. Несмотря на то, что на экране они показывают теплоту чувств, в жизни отношения между ними достаточно напряженные. Хоть звезды и говорят о сохранении нейтралитета, в действительности они любят уколоть друг друга в соцсетях.

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