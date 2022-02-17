В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 75.01EUR 85.31
Войти в почту
1 час назад

Бритни Спирс пригласили в Конгресс США

Lenta.ru

Американскую певицу Бритни Спирс пригласили в Конгресс, чтобы обсудить опекунство отца Джейми Спирс над звездой, об этом артистка рассказала в Instagram-аккаунте.

Бритни Спирс пригласили в Конгресс США
Фото: ReutersReuters

Она опубликовала письмо, подписанное конгрессменами Чарли Кристом и Эриком Суолвеллом.

«Ваши история и путь к справедливости вдохновят и наделят силой многих других, кого несправедливо заставили замолчать», — говорится в нем.

40-летняя Спирс призналась, что чувствует себя услышанной. Политики предложили артистке встретиться и поздравили ее с победой в деле об опекунстве. Они добавили, что следили за процессом и выявили «дыры в законе» об опеке и попечительстве. США необходимо доработать законы об опекунстве, пришли они к выводу.

«С этой целью мы хотели лично пригласить вас и вашего адвоката встретиться с нами в Конгрессе в удобное для обеих сторон время», — написано в письме.

Ранее в США вступило в силу решение об отмене 13-летнего опекунства Джейми Спирса над своей дочерью. Исполнительница обвинила свою мать Линн Спирс в том, что она находилась под опекой отца. Певица считает, что мужчина «недостаточно умен», чтобы самостоятельно придумать такой план.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители