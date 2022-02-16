Волочкова высказалась о скандале с Валиевой

"Хоть убей человека допингами, он не выйдет и не сделает то, что сделала Валиева. Я видела, как катается Камила. То, что она делает на льду – это фантастика. Мне без разницы, что она выпила и сделала для того, чтобы выйти и победить. Она трудилась, и это ежедневный, многочасовой, многолетний труд. Осуждать ее и устраивать это шоу с награждением – это бред", - сказала Волочкова.