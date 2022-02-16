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38 минут назад

Волочкова: мне без разницы, что Валиева выпила и сделала для того, чтобы победить

Газета.Ru

Балерина Анастасия Волочкова поддержала российскую фигуристку Камилу Валиеву, в организме которой был найден запрещенный препарат. Ее слова передает "Матч ТВ".

Волочкова высказалась о скандале с Валиевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Хоть убей человека допингами, он не выйдет и не сделает то, что сделала Валиева. Я видела, как катается Камила. То, что она делает на льду – это фантастика. Мне без разницы, что она выпила и сделала для того, чтобы выйти и победить. Она трудилась, и это ежедневный, многочасовой, многолетний труд. Осуждать ее и устраивать это шоу с награждением – это бред", - сказала Волочкова.

Напомним, что допинг-проба, взятая у российской фигуристки Камилы Валиевой в декабре прошлого года, показала наличие в ее организме вещества триметазидина. На Валиеву было наложено временное отстранение, она оспорила его и ограничения были сняты. Позже CAS отклонил апелляцию международных спортивных организаций и допустил россиянку к участию в личном первенстве на Олимпиаде в Пекине. Однако Международный спортивный комитет (МОК) принял решение отложить награждение, если Валиева попадает в призеры. По той же причине не состоялось награждение медалистов в командном турнире.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка немецкая фигуристка Катарина Витт прокомментировала ситуацию с положительным допинг-тестом Валиевой.

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