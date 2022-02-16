На актера Николаева одели смирительную рубашку

Актера Валерия Николаева, госпитализированного в психиатрическую клинику, одели в смирительную рубашку и будут лечить принудительно, пишет RT.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Валерия Николаева, которого недавно госпитализировали из спецприемника отдела полиции в столичную психиатрическую клинику, навестили правозащитники.

Николаев заявил общественникам, что в спецприемнике его облили горячим чаем после драки. Однако члены ОНК отметили, что у Николаева несколько ссадин на руках, в районе запястий, и небольшое покраснение левого века. По их мнению, на ожоги это не похоже.

Николаев также рассказал, что был задержан 9 февраля за езду без прав, также в его моче якобы были обнаружены следы каннабиноидов. Сам артист объяснил отсутствие прав недоразумением, а следы каннабиноидов, по его мнению, был обнаружены из-за того, что ему назначили лекарственный препарат с этим веществом.

«Медики сообщили, что в составе указанного Николаевым препарата каннабиноидов нет», — отметили в ОНК.

Врачи также рассказали, что Николаева госпитализировали из спецприемника в связи с тем, что он вел себя неадекватно.

Психиатрической бригаде даже пришлось надеть на него смирительную рубашку.

14 февраля состоялся суд, который вынес решение о принудительном лечении Николаева.

Как пишет «Комсомольская правда», коллег Николаева еще несколько недель назад насторожило его неадекватное поведение.