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8 минут назад

На актера Николаева в психбольнице надели смирительную рубашку

Елена Прошина

Актера Валерия Николаева, госпитализированного в психиатрическую клинику, одели в смирительную рубашку и будут лечить принудительно, пишет RT.

На актера Николаева одели смирительную рубашку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Валерия Николаева, которого недавно госпитализировали из спецприемника отдела полиции в столичную психиатрическую клинику, навестили правозащитники.

Николаев заявил общественникам, что в спецприемнике его облили горячим чаем после драки. Однако члены ОНК отметили, что у Николаева несколько ссадин на руках, в районе запястий, и небольшое покраснение левого века. По их мнению, на ожоги это не похоже.

Николаев также рассказал, что был задержан 9 февраля за езду без прав, также в его моче якобы были обнаружены следы каннабиноидов. Сам артист объяснил отсутствие прав недоразумением, а следы каннабиноидов, по его мнению, был обнаружены из-за того, что ему назначили лекарственный препарат с этим веществом.

«Медики сообщили, что в составе указанного Николаевым препарата каннабиноидов нет», — отметили в ОНК.

Врачи также рассказали, что Николаева госпитализировали из спецприемника в связи с тем, что он вел себя неадекватно.

Психиатрической бригаде даже пришлось надеть на него смирительную рубашку.

Актер Валерий Николаев устроил скандал в шоу «Танцы со звездами»

14 февраля состоялся суд, который вынес решение о принудительном лечении Николаева.

Как пишет «Комсомольская правда», коллег Николаева еще несколько недель назад насторожило его неадекватное поведение.

В шоу «Танцы со звездами» в прямом эфире он резко высказывался в адрес режиссеров проекта, а на тренировках, как рассказала его партнерша, спорил, и мог вовсе без предупреждения покинуть зал.

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