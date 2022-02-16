Одна из самых востребованных супермоделей 1990-х годов Линда Евангелиста впервые показала последствия неудачной липосакции. Эксклюзивные снимки и интервью публикует People.

Фото: Reuters Reuters

56-летняя знаменитость снялась для журнала в светлом топе и трикотажных легинсах. На кадрах видно, что у женщины образовались жировые отложения на подбородке, бедрах, а также в области груди и подмышек.

«Я пыталась исправить это сама, начала заниматься спортом и дошла до того, что совсем перестала есть. Я думала, что схожу с ума», — призналась собеседница издания.

Евангелиста вспомнила, что в июне 2016 года посетила своего врача и в слезах рассказала ему о том, что долгое время не ела и не понимает, что происходит с ее фигурой. В тот день специалист поставил ей диагноз парадоксальная жировая гиперплазия и сказал, что диеты и физические упражнения никогда не исправят последствия операции.

«Я не могу смотреть на свое отражение в зеркале, но я больше не собираюсь прятаться. Надеюсь, что смогу избавиться от чувства стыда и помочь тем, кто находится в такой же ситуации», — заключила модель.