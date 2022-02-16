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32 минуты назад

Украинская певица отказалась от Евровидения после скандала с Крымом

Елена Прошина

Внесённая в базу «Миротворца» украинская певица Алина Паш сняла свою кандидатуру с конкурса «Евровидение-2022». Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Алина Паш отказалась ехать на "Евровидение"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С трудным сердцем я снимаю свою кандидатуру как представителя Украины в конкурсе Евровидения… Мне очень жаль», - написала она.

В ближайшее время артистка намерена подписать все необходимые документы.

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Она поблагодарила всех, кто ее поддерживает и помогает, тех, кто слушает ее песни, «а не сплетни».

«У нас с вами история продолжается, и нам решать, какой она будет», - написала Паш.

Паш подчеркнула, что она артистка, а не политик.

«У меня нет армии пиарщиков, менеджеров, юристов, чтобы противостоять всей этой атаке и натиску, взломам моих социальных сетей; угрозам. Я не хочу этой виртуальной войны и хейта», - заявила Паш.

Ранее сообщалось, что Паш была включена в базу сайта «Миротворец» за посещение Крыма.

Составители базы сочли это "сознательным нарушением государственной границы Украины", пишет РИА Новости.

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