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36 минут назад

«Лагерь разрушен»: Бузова показала остров «Звезд в Африке» после урагана

Елена Прошина

Ведущая Ольга Бузова опубликовала кадры с ураганом, который обрушился на остров Лимпопо — там проходят съемки нового сезона шоу ТНТ «Звезды в Африке». На видео, опубликованном в Instagram, видно, как деревья, постройки и оборудование разлетается от силы стихии.

Ольга Бузова пережила торнадо в Лимпопо
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бузова успокоила подписчиков — в происшествии никто не пострадал, однако от лагеря, де проживают участники реалити, мало, что осталось.

«На видео вы видите, как он сносит лагерь, где живут ребята. А потом все отключилось и начался настоящий… Сегодня уже выяснили, что это был мощнейший торнадо, который сносил все на своем пути, вырывал деревья с корнем, ломал железные конструкции. Лагерь полностью разрушен…камеры, провода, декорации уничтожены», — рассказала Бузова.

Всю ночь команда проекта восстанавливала утраченное во время стихии и до сих пор продолжает реконструкцию. Для продолжения съемок уже заказано новое оборудование. Бузова же призналась, что для нее это был один из самых страшных дней в ее жизни.

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