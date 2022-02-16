Бородина ответила раскритиковавшей ее Бузовой

«Точкой невозврата для меня стало то, что моя экс-коллега села на лобное место с моим бывшим молодым человеком. Она знала, что его приглашение в шоу было просто местью от продюсеров шоу за мой уход. Зная, как это расставание тяжело мне далось, Ксюша могла хотя бы написать сообщение, предупредить по-человечески. Но она решила по-другому», — заявила Бузова, добавив, что за 17 лет совместной работы не слышала от коллеги «плохого в лицо» — «только за спиной».