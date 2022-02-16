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15 минут назад

Бородина жестко ответила на упреки Бузовой

Елена Прошина

Телеведущая Ксения Бородина «объявила войну» певице Ольге Бузовой. Как сообщает StarHit, знаменитости снова обменялись колкостями в сети: Бузова обвинила бывшую соведущую по «ДОМу-2» в предательстве, а Бородина назвала певицу лицемерной особой.

Бородина ответила раскритиковавшей ее Бузовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что раскол между Бородиной и Бузовой произошел после того, как ведущим «ДОМа-2» стал бывший избранник певицы Дава.

«Точкой невозврата для меня стало то, что моя экс-коллега села на лобное место с моим бывшим молодым человеком. Она знала, что его приглашение в шоу было просто местью от продюсеров шоу за мой уход. Зная, как это расставание тяжело мне далось, Ксюша могла хотя бы написать сообщение, предупредить по-человечески. Но она решила по-другому», — заявила Бузова, добавив, что за 17 лет совместной работы не слышала от коллеги «плохого в лицо» — «только за спиной».

Бородина не осталась в стороне и эмоционально ответила исполнительнице. Она напомнила Бузовой, что певица всегда хотела вести «ДОМ-2» одна и заявляла об этом продюсерам.

«Я тебе предложила пойти на ТНТ, чтобы попытаться разрулить ситуацию, поговорить о нашем проекте. Ты сказала, мол, да, окей, переходим на канал «Ю». Сама за моей спиной побежала к генеральным продюсерам и сказала, что кинешь «ДОМ-2» ради новой программы! Никто не против, надо идти вперед, но не по головам!», — заявила она.

Ксения добавила, что никогда не набивалась Ольге в подруге и говорила, что они не более чем коллеги. Несмотря на это, она всегда ей советовала и помогала.

«Ты в мой развод даже эсэмэс мне не написала! Мы слишком разные, и это не мой минус точно! Даву на проект позвали продюсеры, я не рулю этим. Но уходить с работы из-за тебя, которая кинула всех в последний момент, я точно не была готова. Как люто ты меня ненавидишь, но ничего страшного!», — заявила ведущая.

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