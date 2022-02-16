Моргенштерн раскрыл стоимость выступления на корпоративе

Рэпер Алишер Моргенштерн берет за выступление на корпоративе от $100 тыс. Об этом исполнитель заявил в интервью «Новому Радио», запись которого скоро станет доступна на YouTube.

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«Сейчас, в основном, выступаем на корпоративах. Ценник начинается от $100 тыс. Депутатам скидка», —заявил он.

Напомним, что Моргенштерн после заявлений главы СКР Александра Бастрыкина о том, что исполнитель якобы занимается продажей наркотиков через интернет, вместе с супругой Диларой Зинатуллиной спешно покинул Москву. Пара уехала в Минск.

Директор артиста тогда объяснил его решение якобы частной вечеринкой, на которой он должен был выступить в столице Белоруссии. Однако, после этого рэпер не вернулся в Россию, а улетел в Дубай, где приобрел недвижимость.