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27 минут назад

Моргенштерн раскрыл стоимость выступления на корпоративе

Елена Прошина

Рэпер Алишер Моргенштерн берет за выступление на корпоративе от $100 тыс. Об этом исполнитель заявил в интервью «Новому Радио», запись которого скоро станет доступна на YouTube.

Моргенштерн раскрыл стоимость выступления на корпоративе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас, в основном, выступаем на корпоративах. Ценник начинается от $100 тыс. Депутатам скидка», —заявил он.

Напомним, что Моргенштерн после заявлений главы СКР Александра Бастрыкина о том, что исполнитель якобы занимается продажей наркотиков через интернет, вместе с супругой Диларой Зинатуллиной спешно покинул Москву. Пара уехала в Минск.

Директор артиста тогда объяснил его решение якобы частной вечеринкой, на которой он должен был выступить в столице Белоруссии. Однако, после этого рэпер не вернулся в Россию, а улетел в Дубай, где приобрел недвижимость.

Ранее Моргенштерн заявил, что считает себя «самым нищим» среди жителей и гостей ОАЭ.

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