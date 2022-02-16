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1 час назад

Моргенштерн обнаружил, что он "самый нищий" в Дубае

Газета.Ruиещё 3

Переехавший в Дубай российский рэпер Моргенштерн в интервью генеральному продюсеру "Нового Радио" Роману Емельянову рассказал, как чувствует себя на новом месте.

Моргенштерн обнаружил, что он "самый нищий" в Дубае
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам музыканта, он обнаружил себя самым нищим среди жителей и гостей Эмиратов.

"Дубай — прекрасное место, здесь очень комфортно. В Москве мне даже не хотелось выходить из дома. А тут ты можешь оказаться самым нищим и никчемным опущенцем среди людей, сидящих с тобой за одним столом. Это классно. Можно набраться опыта", — цитирует Моргенштерна "СтарХит".

Сейчас он продолжает записывать музыку и клипы.

"Ребята из команды поочередно прилетают, и мы также работаем над новыми проектами. В целом, после всей этой ситуации со Следственным комитетом, еще большее количество людей начало интересоваться тем, как у меня дела, как здоровье. Я не остался один", — сказал он.

Ранее сообщалось, что против рэпера Алишера Моргенштерна возбудили административное дело о пропаганде наркотиков в нескольких видеоклипах. Полиция Набережных Челнов сделала вывод, что пропагандирует употребление запрещенных веществ татуировка на груди музыканта. Речь идет о клипах на песни "Новая волна", "El problema" и "Yung Hefner". Моргенштерн уехал из России в ноябре прошлого года, когда глава Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил его в торговле наркотиками в интернете.

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