Моргенштерн обнаружил, что он "самый нищий" в Дубае

Переехавший в Дубай российский рэпер Моргенштерн в интервью генеральному продюсеру "Нового Радио" Роману Емельянову рассказал, как чувствует себя на новом месте.
По словам музыканта, он обнаружил себя самым нищим среди жителей и гостей Эмиратов.
"Дубай — прекрасное место, здесь очень комфортно. В Москве мне даже не хотелось выходить из дома. А тут ты можешь оказаться самым нищим и никчемным опущенцем среди людей, сидящих с тобой за одним столом. Это классно. Можно набраться опыта", — цитирует Моргенштерна "СтарХит".
Сейчас он продолжает записывать музыку и клипы.
"Ребята из команды поочередно прилетают, и мы также работаем над новыми проектами. В целом, после всей этой ситуации со Следственным комитетом, еще большее количество людей начало интересоваться тем, как у меня дела, как здоровье. Я не остался один", — сказал он.
Ранее сообщалось, что против рэпера Алишера Моргенштерна возбудили административное дело о пропаганде наркотиков в нескольких видеоклипах. Полиция Набережных Челнов сделала вывод, что пропагандирует употребление запрещенных веществ татуировка на груди музыканта. Речь идет о клипах на песни "Новая волна", "El problema" и "Yung Hefner". Моргенштерн уехал из России в ноябре прошлого года, когда глава Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил его в торговле наркотиками в интернете.