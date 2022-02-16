Певица Слава изменит внешность за 4 млн рублей

«Мне сказали, что мне надо еще там отрезать, сям. Я говорю: вы что, издеваетесь? Я только за сиськами пришла! Если я похудею до своего нормального состояния, — у меня ничего там категоричного нет, — то, скорее всего, я просто сделаю грудь себе и этим обойдусь», — заверила Слава.