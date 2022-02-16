Певица Слава изменит внешность за 4 млн рублей

Не так давно певице Славе удалось похудеть на 7 килограммов. Но на этом звезда не хочет останавливаться и решила продолжить усовершенствовать свое тело. Теперь Слава намерена сделать маммопластику.
«Хочу немножко подтянуть грудь, чтобы она у меня стала чуть-чуть повыше», — рассказала звезда в интервью программы «Пятого канала» «Светская хроника».
Певица уже выбрала хирурга, который возьмется за операцию. Врача ей посоветовали подруги. Стоимость хирургического вмешательства не маленькая – около 4 млн рублей, однако Славе сделали приличную скидку.
В клинике звезде предложили провести еще ряд процедур, но певица отказалась, посчитав, что и так хорошо выглядит. А все, что ей нужно – похудеть до своего нормального веса.
«Мне сказали, что мне надо еще там отрезать, сям. Я говорю: вы что, издеваетесь? Я только за сиськами пришла! Если я похудею до своего нормального состояния, — у меня ничего там категоричного нет, — то, скорее всего, я просто сделаю грудь себе и этим обойдусь», — заверила Слава.
После Нового года звезда жаловалась, что во время праздников набрала целых 10 килограммов. Но совсем недавно певица радостно сообщила, что ей удалось скинуть лишнее. Похудеть в срочном порядке пришлось ради съемок нового клипа, ведь Слава участвовала в откровенных сценах.