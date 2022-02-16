В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 75.01EUR 85.31
Войти в почту
51 минуту назад

Певица Слава изменит внешность за 4 млн рублей

Елена Прошина

Не так давно певице Славе удалось похудеть на 7 килограммов. Но на этом звезда не хочет останавливаться и решила продолжить усовершенствовать свое тело. Теперь Слава намерена сделать маммопластику.

Певица Слава изменит внешность за 4 млн рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Хочу немножко подтянуть грудь, чтобы она у меня стала чуть-чуть повыше», — рассказала звезда в интервью программы «Пятого канала» «Светская хроника».

Певица уже выбрала хирурга, который возьмется за операцию. Врача ей посоветовали подруги. Стоимость хирургического вмешательства не маленькая – около 4 млн рублей, однако Славе сделали приличную скидку.

В клинике звезде предложили провести еще ряд процедур, но певица отказалась, посчитав, что и так хорошо выглядит. А все, что ей нужно – похудеть до своего нормального веса.

«Мне сказали, что мне надо еще там отрезать, сям. Я говорю: вы что, издеваетесь? Я только за сиськами пришла! Если я похудею до своего нормального состояния, — у меня ничего там категоричного нет, — то, скорее всего, я просто сделаю грудь себе и этим обойдусь», — заверила Слава.

После Нового года звезда жаловалась, что во время праздников набрала целых 10 килограммов. Но совсем недавно певица радостно сообщила, что ей удалось скинуть лишнее. Похудеть в срочном порядке пришлось ради съемок нового клипа, ведь Слава участвовала в откровенных сценах.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители