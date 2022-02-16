На Болдуина снова подали в суд

На Алека Болдуина подан еще один иск. На этот раз актера, как продюсера фильма «Ржавчина», обвиняют в игнорировании правил безопасности на съемочной площадке. Об этом пишет Los Angeles Times.

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Иск в окружной суд штата Нью-Мексико поступил от мужа и девятилетнего сына оператора Галины Хатчинс, погибшей от случайного выстрела на съемках картины. По их мнению, съемочная группа знала о проблемах с безопасностью на площадке, в том числе о трех случайных выстрелах, произошедших ранее. Однако, члены группы не приняли в расчет все жалобы.

Как отмечает адвокат семьи Хатчинс Брайан Пэниш, трагедия произошла из-за «безрассудного поведения и мер по сокращению издержек». Сумма иска пока не называется, но, как уверяет адвокат, она будет внушительной.

Представитель Алека Болдуина уже назвал данные обвинения ложными. Как утверждает адвокат, за безопасность на площадке отвечали два специалиста, которые заверили, что оружие заряжено холостыми патронами. Именно на их заявления полагалась съемочная группа, приступая к съемкам опасной сцены.