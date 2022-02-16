В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 75.01EUR 85.31
Войти в почту
1 час назад

На Болдуина снова подали в суд

Елена Прошина

На Алека Болдуина подан еще один иск. На этот раз актера, как продюсера фильма «Ржавчина», обвиняют в игнорировании правил безопасности на съемочной площадке. Об этом пишет Los Angeles Times.

На Болдуина снова подали в суд
Фото: ReutersReuters

Иск в окружной суд штата Нью-Мексико поступил от мужа и девятилетнего сына оператора Галины Хатчинс, погибшей от случайного выстрела на съемках картины. По их мнению, съемочная группа знала о проблемах с безопасностью на площадке, в том числе о трех случайных выстрелах, произошедших ранее. Однако, члены группы не приняли в расчет все жалобы.

Как отмечает адвокат семьи Хатчинс Брайан Пэниш, трагедия произошла из-за «безрассудного поведения и мер по сокращению издержек». Сумма иска пока не называется, но, как уверяет адвокат, она будет внушительной.

Представитель Алека Болдуина уже назвал данные обвинения ложными. Как утверждает адвокат, за безопасность на площадке отвечали два специалиста, которые заверили, что оружие заряжено холостыми патронами. Именно на их заявления полагалась съемочная группа, приступая к съемкам опасной сцены.

21 октября на съемках вестерна «Ржавчина» произошла трагедия. Алек Болдуин выстрелил из бутафорского пистолета. По случайному стечению обстоятельств, в оружии оказались боевые патроны. В результате инцидента, погибла Галина Хатчинс, также был тяжело ранен режиссер Джоэл Соуза.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители