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33 минуты назад

Раскрыты подробности многомилионной вечеринки Ивлеевой

Елена Прошина

Стали известны подробности вечеринки в честь дня рождения блогера Насти Ивлеевой. Как сообщает StarHit, праздник пройдет в здании президиума РАН на Ленинском проспекте, а его тематикой станет «Темная сторона балета».

Раскрыты подробности многомилионной вечеринки Ивлеевой
Фото: InstagramInstagram

На данный момент телеведущая подготовила подробный список вещей, которые можно использовать при подготовке нарядов для вечеринки. В него вошли вещи от Louis Vuitton, Mugler, Alexander McQueen и других люксовых брендов. Ивлеева уже успела продумать меню и развлекательную программу для гостей: на вечеринке выступят рэпер Платина и французская певица Коко Хлое.

Среди приглашенных скорее всего будут Эльдар Джарахов, Юлия Коваль, Ксения Собчак и другие друзья Ивлеевой. Также на празднике может появиться и Алла Пугачева, которая в прошлом году посетила вечеринку в честь 30-летия блогера вместе с Максимом Галкиным.

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