Раскрыты подробности многомилионной вечеринки Ивлеевой

Стали известны подробности вечеринки в честь дня рождения блогера Насти Ивлеевой. Как сообщает StarHit, праздник пройдет в здании президиума РАН на Ленинском проспекте, а его тематикой станет «Темная сторона балета».

Фото: Instagram Instagram

На данный момент телеведущая подготовила подробный список вещей, которые можно использовать при подготовке нарядов для вечеринки. В него вошли вещи от Louis Vuitton, Mugler, Alexander McQueen и других люксовых брендов. Ивлеева уже успела продумать меню и развлекательную программу для гостей: на вечеринке выступят рэпер Платина и французская певица Коко Хлое.