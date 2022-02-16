"Конечно, отек еще есть, уйдет он через пару месяцев. Кожа на руках очень хорошо сокращается и не висит. На подбородке и шее жира практически нет, но есть маленький отек, который я убираю с помощью физиотерапии. Все получилось на высшем уровне, но нет предела совершенству!" — написала она.