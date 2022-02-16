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18 минут назад

Анна Семенович показала результаты липосакции

Газета.Ruиещё 1

Экс-солистка группы "Блестящие" Анна Семенович показала в Instagram результаты липосакции - пластической операции по удалению жира. Она продемонстрировала, как теперь выглядят ее руки и лицо.

"Конечно, отек еще есть, уйдет он через пару месяцев. Кожа на руках очень хорошо сокращается и не висит. На подбородке и шее жира практически нет, но есть маленький отек, который я убираю с помощью физиотерапии. Все получилось на высшем уровне, но нет предела совершенству!" — написала она.

Теперь артистка намерена похудеть на 7 кг. Результата она хочет добиться спортом и "умеренностью".

О липосакции 43-летняя Семенович рассказала в начале февраля. Известно, что Семенович также страдает от гигантомастии — это врожденная склонность к формированию гипертрофированно большой груди. Несколько лет назад ей пришлось перенести операцию по уменьшению молочных желез.

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