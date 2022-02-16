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56 минут назад

Бородина ответила раскритиковавшей ее Бузовой

Lenta.ruиещё 10

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина ответила на критику экс-коллеги по проекту и певицы Ольги Бузовой, которая ранее обвинила ее в лицемерии и равнодушии. В сторис своего Instagram звезда написала, что Бузова также не была с ней до конца честной и заявила о ненависти к ней бывшей соведущей.

Бородина ответила раскритиковавшей ее Бузовой
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

По словам Бородиной, бывшая коллега хотела вести «Дом-2» одна. Ведущая уточнила, что предложила Бузовой разрешить конфликт, однако она якобы успокоила Бородину.

«Ты сказала: "Да все ок, переходим на [телеканал] "Ю". А сама за моей спиной побежала к генеральным и договорилась, что кинешь "Дом-2" ради новой программы!» — раскритиковала она Бузову.

Знаменитость сочла, что бывшая коллега «кинула всех» в последний момент. Она выразила уверенность в том, что команде реалити-шоу было некомфортно работать с Бузовой.

Бородина также ответила на заявление певицы о том, что не поддержала ее после назначения ведущим перезапуска «Дома-2» бывшего бойфренда Бузовой Давида Манукяна (Давы). По словам телеведущей, Манукяну эту должность предложили продюсеры, а она не занимается подобными вопросами.

«Мне ничего не мешало с тобой часами разговаривать про развод, поддерживать тебя, давать советы, помогать. Ты в мой [развод] даже СМС не написала», — пожаловалась Бородина.

Она добавила, что бывшая коллега «строит из себя жертву» и считает себя святой. Помимо того, по словам телеведущей, близкие Бузовой рассказывали ей, что певица ее ненавидит.

Бузова осудила Бородину, отвечая на вопросы поклонников в своем Instagram. Певица заявила, что бывшая соведущая критиковала ее за спиной. Она также добавила, что окончательно перестала общаться с Бородиной после назначения Манукяна одним из ведущих «Дом-2».

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