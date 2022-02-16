В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 76.17EUR 86.27
Войти в почту
29 минут назад

«Хочется пожить»: стало известно, кто заботится об Анастасии Заворотнюк

News.ru

Уже три года российская актриса Анастасия Заворотнюк борется с болезнью, больше всего ей в этом помогает мама Валентина Борисовна Заворотнюк, рассказал «КП» диктор Владимир Березин, который хорошо знаком с обеими. Другой знакомый актрисы добавил, что муж также окружает актрису своей заботой, но главное, что она сама очень волевая.

«Хочется пожить»: кто заботится об Анастасии Заворотнюк
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Главная поддержка Анастасии — её мама, Валентина Борисовна Заворотнюк, талантливая актриса и замечательный педагог, с которой я хорошо знаком. С момента болезни Анастасии её мать Валентина приняла на себя все заботы о больной дочери, и, поверьте, в её возрасте это по-настоящему тяжело, — сказал Березин.

Режиссёр телеканала «Россия 1» Андрей Пастушный, знакомый Анастасии, также в беседе с изданием подтвердил, что актрисе очень помогают мама и муж. Однако он уверен, что если бы не сильная «тяга к жизни», она бы не справилась с недугом.

Анастасия меня поражает своей силой воли. Я понимаю, что муж Анастасии и её мама окружили её своей заботой, но всё-таки без её личной мощной тяги к жизни она бы не справилась с недугом. Это и врачи отмечают, — отметил он.

Режиссёр Анатолий Демидов рассказал, что недавно у Заворотнюк был период заметного улучшения состояния. Она тогда сказала родным: «Так хочется ещё пожить!»

Ранее физиономист Олег Воеводин заявил, что в машине с фигуристом Петром Чернышёвым сидит актриса Анастасия Заворотнюк. Эксперт подтвердил, что на фото изображена актриса, лицо которой очень сильно изменилось из-за глиобластомы головного мозга. По его словам, также сильно изменилось лицо певицы Жанны Фриске, у которой диагностировали такое же заболевание.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители