"Возомнил": Волочкова рассказала о причинах расставания с экс-бойфрендом

Балерина Анастасия Волочкова рассказала изданию "Телепрограмма" о коротком романе с управляющим банным комплексом в Подмосковье Сергеем и причинах расставания с ним.

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Волочкова напомнила, что она познакомилась с Сергеем 27 декабря на съемках программы «Давай поженимся!». По ее словам, искра вспыхнула сразу. В тот момент и у балерины, и у Сергея на личном фронте было пусто. Артистка по сценарию должна была помогать ему сосватать невесту, но в итоге пара обменялась телефонами и уже на следующий день они договорились встретить вместе Новый год.

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Еще до знакомства с Сергеем Волочкова запланировала отдых на Мальдивах.

"Все было оплачено и забронировано и был выбор лететь одной или пригласить с собой Сергея. Скажу честно, я выбрала лететь с ним, чтобы не быть одной в райском месте в одиночестве. Причем подумайте только — билетов не было до 1 января, и вдруг кто-то сдал место прямо рядом со мной! Я восприняла это как знак", - вспоминает балерина.

По ее мнению, каникулы на Мальдивах были одним из самых прекрасных отдыхов в ее жизни: Сергей красиво ухаживал, "не давал даже полотенце самой отнести на лежак".

"В процессе мы, конечно, немножечко узнали друг друга, он работал управляющим какой-то там сауны в Одинцово. И я отдавала себе отчет, что это не тот человек, на которого я могу опереться и положиться. Сама оплачивала все расходы на месте, включая его сигареты и вино. Для меня это не очень приятный момент... Но если спросить меня: жалею ли я о совместном отдыхе? Конечно же, нет!", - рассказала Волочкова.

В какой-то момент балерина заметила, что Сергей стал "втягиваться в пиар-историю". По ее словам, до приезда на Мальдивы у ее бойфренда было 20 подписчиков в Instagram.

На отдыхе он, как говорит балерина, стал лезть в ее прямые эфиры и демонстрировать себя везде, где была возможность. Затем он предложил Волочковой вложить 12 миллионов рублей в строительство фитнес-центра, где он был бы управляющим. Балерина отказалась, так как в прошлом уже имела негативный опыт.

Параллельно подписчики Волочковой стали писать про якобы бандитское прошлое Сергея. На это бойфренд сказал, что все было точностью до наоборот - он помогал людям.

«Получалось, все, что я знала о нем, было только с его слов. Но я рассудила, что у каждого есть прошлое и нельзя за это винить», - считает балерина.

Однако она поняла, что чем больше узнавала своего молодого человека, тем больше я понимала, что быть вместе не получится.

Она поняла, что не собирается подстроиться под его график: Сергей работал трое суток и потом трое отдыхал. При этом большую часть времени проводил с сыном.

«Появились намеки, что неплохо было поселить мальчика у меня дома, потому что у него сложные отношения с мамой. Я осознала, что мне просто начинают навязывать семью, с которой я жить не могу и не хочу. Потому что мне нужен мужчина, который будет меня поддерживать, носить на руках, а не вот это все!», - возмущается артистка.

Она подчеркнула, что для неё эти отношения стали курортным романом.

«Вот бывает придворный шут, придворный паж, а бывает придворное удовольствие у королевы. Я могу себе это позволить. Считайте, что сделала добро человеку, он никогда в жизни не сможет позволить себе такое путешествие. Если без тайн, то оно обошлось в два миллиона рублей!», - отметила Волочкова.

После возвращения с отдыха на дне рождения артистки Сергей, увидев большое количество журналистов и, по словам Волочковой, «поймал звезду»: давал интервью, занимался самолюбованием, как и на Мальдивах. Затем в какой-то момент Сергей сказал в Stories, что не сможет что-то простить Волочковой как мужчина и как отец.

«Версии строили всякие, теперь послушайте мою: перед днем рождения он сказал, что приедет с сыном, очевидно, чтобы показать, что я принимаю в семью не только его, но и ребенка.

Но я попросила этого не делать, так как это взрослое мероприятие и я не хочу никакой показухи», - пояснила балерина.

Она вспомнила, что ещё на Мальдивах ей начали звонить с федеральных каналов, предлагая сняться в передаче. Балерина сказала об этом Сергею. По словам Волочковой, он спросил, сколько ему за это заплатят.

«Я ему объясняю, что если мне и платят, то за то, что я Анастасия Волочкова! И тут же получаю ответ: так моя жизнь тоже интересна людям!

«Сережа, а ты не знаешь, с какой поры твоя жизнь стала интересна людям? С тех самых, как я выложила первое совместное фото! А ты как был банщиком, так им и останешься», - заявила артистка.

В итоге балерина предложила ему остаться в хороших отношениях.

Потом был эфир на Первом канале, где рассказали про его прошлое. Сергей после этого заявил Волочковой, что она его недостаточно защищала. В свою очередь балерина припомнила сцену в самолете, на котором они возвращались в Москву, где артистка попала в неприятную ситуацию из-за маски.

«И здесь меня перекрыло, и я сказала ему все что думала: «Ты вообще кто и что о себе возомнил?!», - пояснила Волочкова.

Она заявила возлюбленному, что не собирается селить у себя его детей, подстраиваться под чей-то график и предложила приехать, сесть и все обсудить, не поливая друг друга грязью.

«А он мне говорит: «Настя, до тебя доехать стоит 1000 рублей! А я парень небогатый». И тут хочется спросить: «А что, я должна своим любовникам такси оплачивать?», - упрекнула экс-бойфренда Волочкова.

Она также вспомнила, что он удалил все совместные фото с отдыха, оставив только свои.