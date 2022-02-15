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29 минут назад

«Все в порядке»: Жена Диброва рассказала о состоянии мужа после инсульта

Елена Прошина

Жена Дмитрия Диброва Полина в беседе с Teleprogramma.pro рассказала о состоянии мужа после перенесенного им инсульта. По ее словам, с телеведущим уже все в порядке.

«Все в порядке»: Жена Диброва рассказала о состоянии мужа после инсульта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С ним уже все в порядке, никаких реабилитаций сейчас не требуется. Здоровье в норме, ничего не беспокоит. В 2020 году, когда произошел инсульт, немного была нарушена координация, но он быстро пришел в себя. Сейчас все хорошо, спасибо за беспокойство», — приводятся в материале слова Дибровой.

Беспокойство среди поклонников телеведущего по новой всколыхнули кадры с 12-летия сына Диброва. Праздник отметили в начале 2022 года. Многим поклонникам телеведущего показалось, что он еще не до конца восстановился после инсульта. Особые волнения среди фанатов вызвали полностью поседевшие волосы Диброва и его передвижения мелкими шагами.

Напомним, что Полина Наградова стала четвертой женой Диброва. Пара расписалась в 2009 году и до сих пор вместе. Они воспитывают троих сыновей Александра, Федора и Илью.

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