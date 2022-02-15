«Все в порядке»: Жена Диброва рассказала о состоянии мужа после инсульта

«С ним уже все в порядке, никаких реабилитаций сейчас не требуется. Здоровье в норме, ничего не беспокоит. В 2020 году, когда произошел инсульт, немного была нарушена координация, но он быстро пришел в себя. Сейчас все хорошо, спасибо за беспокойство», — приводятся в материале слова Дибровой.