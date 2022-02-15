Бузова высмеяла ставшего блогером Тарасова

Певица Ольга Бузова, отвечая на вопрос поклонника, в своем Instagram-аккаунте высмеяла ставшего блогером бывшего мужа — футболиста Дмитрия Тарасова. При этом она также отметила, что недавно узнала о еще одном новом увлечении экс-супруга — пении.
«Как ты относишься к тому, что твой бывший муж стал блогером?», — спросил у Бузовой пользователь социальной сети.
Вопрос и свой ответ певица опубликовала в формате сторис, заявив в начале, что не следит за жизнью Тарасова.
«Про блогера, конечно, смешно. Из капитана команды "Локомотив" в блогеры! Ну ему как-то нужно кормить семью и миллион родственников… Блогер — прекрасная творческая профессия. Недавно мне сказали, что он еще и запел!» — написала Бузова.
Затем певица решила продолжить тему, уличив Тарасова в лицемерии.
«Для меня в его истории странно два пункта. Во-первых, он так рьяно открещивался от меня, говорил, что брак со мной был ошибкой, оскорблял и сливал на меня компромат, чтобы опорочить! А сейчас везде ходит и только лишь и говорит обо мне. Так ошибка? Или единственная возможность обеспечивать себя и семью?!» — отметила Бузова.
Втором, показавшимся странным пунктом в истории футболиста, певице оказались заявления Тарасова о том, что он устал от публичности. По словам Бузовой, в противовес своим словам о том, что «личное не публичное» он выставляет все о своей семье и детях в соцсети.
«То есть опять же оказалось, что личное уж очень публичное! Как говорится, охваты сами себя не поднимут!» — заключила певица.
Напомним, что Бузова была замужем за Тарасовым с 2012 по 2016 год.