Бузова высмеяла ставшего блогером Тарасова

«Для меня в его истории странно два пункта. Во-первых, он так рьяно открещивался от меня, говорил, что брак со мной был ошибкой, оскорблял и сливал на меня компромат, чтобы опорочить! А сейчас везде ходит и только лишь и говорит обо мне. Так ошибка? Или единственная возможность обеспечивать себя и семью?!» — отметила Бузова.