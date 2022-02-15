Лена Миро назвала причину одиночества Бузовой в День всех влюбленных

Лена Миро в своем блоге на LiveJournal назвала причину, по которой певица Ольга Бузова осталась одна в День всех влюбленных. Блогер уверена, что дело не в том, что ее себе «не может позволить ни один мужчина», а в том, что «никто не хочет этого делать».

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Ранее сама певица в своем Instagram-аккаунте объяснила свое одиночество 14 февраля фразой: «День святого Валентина — любовный праздник. А я настолько дорогой подарок, что ни один мужчина не может себе позволить».

Однако у Лены Миро на этот счет оказалась совсем другая точка зрения.

«Есть, на мой взгляд, такие мужчины, которые способны чуть потратиться. Вопрос тут в другом — а хотят ли? Нет, серьезно — любая трата должна быть обоснована. Посмотрит, бывает, один мужчина на женщину и сразу ей — Bentley. Посмотрит на другую — даже винца купить не хочет. Думает: лучше новости по телевизору посмотрю», — написала Миро.