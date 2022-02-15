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1 час назад

Даня Милохин попал под колеса велосипеда в Москве

Газета.Ru

Популярный тиктокер Даня Милохин попал под колеса велосипедиста в Москве, сообщает Shot.

Тиктокера сбили на Земляном Валу, когда он выходил из своего Maybach. Судя по видео, опубликованном Shot, блогер с трудом отошел от падения, ему помогли подняться случайные прохожие.

На своей странице в Instagram он опубликовал фото с повреждениями после произошедшего. Он никак не прокомментировал пост, однако поклонники уже стали беспокоиться, не пострадал ли их поклонник от рук злодеев.

В декабре прошлого года Милохин сильно упал во время проката с Евгенией Медведевой на шоу «Ледниковый период», однако затем он сумел быстро подняться и продолжить выступление. Зрители поддержали пару аплодисментами.

После участия в шоу тиктокер признался, что набил татуировку в честь Медведевой.

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