В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 76.17EUR 86.27
Войти в почту
32 минуты назад

Сати Казанова объявила, что покидает Россию

Газета.Ruиещё 1

Певица Сати Казанова сообщила о своих планах покинуть Россию, чтобы переехать в Италию. Об этом она рассказала в интервью порталу WMJ.

Сати Казанова объявила, что покидает Россию
Фото: Наталья Селиверстова/РИА «Новости»Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В 2017 году экс-солистка группы "Фабрика" вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо. Супруги пока проживали в Москве. Но Казанова заявляла, что большую часть жизни они намереваются провести в Европе. Для этого артистка хочет постепенно закончить дела в России и переселиться на родину мужа.

По словам певицы, они купили дом в Италии. В России ее пока удерживала работа. Казанова призналась, что иногда в их интернациональной семье сказывается разница менталитетов, но добавила, что ее муж очень терпеливый, поэтому в их доме всегда царит мир.

О своем отъезде из России Сати Казанова уже объявляла в 2019 году. Тогда она заявила, что ей "хочется не просто жить, а смаковать", и для этих целей Италия подходит лучше всего.

Последние новости
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители