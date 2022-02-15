Экс-чиновник из Новосибирска пошел на «Дом-2»

Экс-директор отдела по делам молодежи Бердска Владислав Дубровский бросил работу ради телешоу «Дом-2». Об этом сообщает издание «Аргументы и факты».

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Экс-чиновник появился в выпуске, который вышел на ТНТ 14 февраля. Дубровский в одном из эпизодов сказал, что хочет построить отношения и добиться любви от Яны Захаровой.

В эфире сибиряк поделился, что уже был два раза женат, а также отметил, что до этого он работал в муниципалитете Бердска.

Уточняется, что Дубровский покинул должность главы отдела по делам молодежи со скандалом. Люди заподозрили его в подработке тамадой на праздничных мероприятиях.