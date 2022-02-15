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19 минут назад

В анализах оказавшегося в психбольнице Валерия Николаева нашли каннабиноиды

Lenta.ru

В анализах оказавшегося в психбольнице российского актера Валерия Николаева нашли каннабиноиды. Об этом сообщает RT.

9 февраля артиста задержали за вождение в нетрезвом виде без прав, после чего у него и взяли анализы. Сам Николаев объяснил наличие каннабиноидов в моче приемом специальных лекарств. Медики утверждают, что в назначенных актеру препаратах таких соединений нет.

Отмечается, что в психиатрической клинике его навестили члены общественной наблюдательной комиссии (ОНК). Они отметили, что «у Николаева есть несколько ссадин на руках, в районе запястий, и небольшое покраснение левого века». И хотя ранее актер заявлял, что получил ожоги 40 процентов тела, подобных травм члены ОНК не обнаружили.

14 февраля сообщалось, что Николаева перевели из спецприемника в психиатрическую клинику, где у него диагностировали биполярное расстройство. Утверждалось, что решение о переводе было принято из-за неадекватного поведения артиста.

Находясь в камере, Николаев называл себя великим артистом, разговаривал сам с собой и стучал в дверь. На ужине он обозвал «свиньей» 27-летнего уроженца Таджикистана, а тот вылил ему тарелку супа в лицо. После потасовки артист написал заявление и потребовал 20 миллионов рублей за ожоги, которые он якобы получил в ходе конфликта. Попав в другую камеру, Николаев разделся и погавкал.

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