В анализах оказавшегося в психбольнице российского актера Валерия Николаева нашли каннабиноиды. Об этом сообщает RT.

9 февраля артиста задержали за вождение в нетрезвом виде без прав, после чего у него и взяли анализы. Сам Николаев объяснил наличие каннабиноидов в моче приемом специальных лекарств. Медики утверждают, что в назначенных актеру препаратах таких соединений нет.

Отмечается, что в психиатрической клинике его навестили члены общественной наблюдательной комиссии (ОНК). Они отметили, что «у Николаева есть несколько ссадин на руках, в районе запястий, и небольшое покраснение левого века». И хотя ранее актер заявлял, что получил ожоги 40 процентов тела, подобных травм члены ОНК не обнаружили.

14 февраля сообщалось, что Николаева перевели из спецприемника в психиатрическую клинику, где у него диагностировали биполярное расстройство. Утверждалось, что решение о переводе было принято из-за неадекватного поведения артиста.