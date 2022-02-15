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43 минуты назад

Дробыш рассказал об ухаживаниях Пригожина за Валерией

Елена Прошина

Продюсер Виктор Дробыш вспомнил, как его товарищ и коллега Иосиф Пригожин пытался накормить певицу Валерию, пока ухаживал за ней. Подробности личной жизни своего друга он рассказал в интервью изданию «7 дней».

Дробыш рассказал об ухаживаниях Пригожина за Валерией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы записывали песни в студии, нам нужна была полная тишина. И вдруг скрипела дверь, и появлялась его лысая голова. Пригожин говорил: "Лерочка, а давай пойдем в японский ресторан". Она отвечала: "Иосиф, мы записываем песню, пожалуйста, дайте нам работать". Но он упорно гнул свою линию», — поделился воспоминаниями Дробыш.

Продюсер отметил, что не верил в успех ухаживаний Пригожина, поскольку он не предлагал ей ничего, кроме «жратвы», а Валерия тогда ела очень мало. Несмотря на это, Иосиф уже тогда «беззаветно» любил свою будущую жену и был готов заботиться о ней, выполняя любые ее прихоти.

«Если бы она сказала, что надо сгонять из Москвы в Хабаровск, я думаю, он, ни секунды не раздумывая, сел бы за руль и поехал», — рассказал он.

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