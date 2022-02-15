Ургант предложил перенести «войну» с Украиной из-за Валиевой

Ведущий Иван Ургант в эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале прокомментировал слухи о начале войны между Россией и Украиной 16 февраля. Шоумен предложил изменить дату вторжения из-за выступления на Олимпиаде в эти дни фигуристки Камилы Валиевой.
«А когда война? 16 февраля? Плохо! Получается, у Валиевой 15-го числа короткая программа, 16-го — война, 17-го — произвольная программа. Это она произвольную будет катать уже во время войны. Может, перенести войну? Это же не Олимпиада, там можно двигать даты», - заявил Ургант в эфире своей передачи.
После этого телеведущий задался вопросом, какое время подойдет лучше, чтобы перенести войну.
«А куда перенести? Там дальше весна, 8 марта, Великий пост. Давайте отменять не будем, но перенесем лет на 700. Дождемся, пока на нас нападут марсиане, и тогда, забыв про все, все вместе, объединимся с марсианами и нападем на страны НАТО», — предложил Ургант.
Ранее Иван Ургант прокомментировал свое назначение временным ведущим КВН вместо заболевшего коронавирусом руководителя программы Александра Маслчкова. В эфире «Вечернего Урганта» шоумен рассказал, что уже имел опыт ведения игры, благодаря которому попал на телевидение.