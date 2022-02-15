Ургант предложил перенести «войну» с Украиной из-за Валиевой

«А куда перенести? Там дальше весна, 8 марта, Великий пост. Давайте отменять не будем, но перенесем лет на 700. Дождемся, пока на нас нападут марсиане, и тогда, забыв про все, все вместе, объединимся с марсианами и нападем на страны НАТО», — предложил Ургант.