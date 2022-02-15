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43 минуты назад

Дочь Маликова рассталась с хоккеистом НХЛ Кириллом Капризовым

Слово и Делоиещё 1

Возлюбленные не афишировали свой роман, но поклонники все же узнали, что они вместе отдыхали на Алтае. Молодые люди отмечали друг друга в социальных сетях, но от совместных фотографий решили воздержаться.

Дочь Маликова рассталась с хоккеистом Капризовым
Фото: ReutersReuters

Недавно дочь Дмитрия Маликова отметила свой 22-й день рождения, пишут «Актуальные новости». Среди приглашенных были только близкие подруги именинницы. Маликова пригласила гостей в один из столичных ресторанов, где угощала подруг блюдами молекулярной кухни.

Многие заметили, что весь вечер девушка провела исключительно в девичьей компании. Как оказалось, наследница Маликова решила расстаться с хоккеистом НХЛ.

«На эмоциях она даже сказала: "Больше никаких парней!"» — рассказал собеседник «Экспресс газеты», который предпочел остаться неназванным.

Неизвестно, что именно произошло между возлюбленными. Теперь Маликова решила сосредоточиться на карьере и собственном развитии и пока больше не завязывать романтические отношения.

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