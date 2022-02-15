Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Николай Чернотицкий заявил, что страну могут не допустить до участия в «Евровидении-2022» из-за скандала с победившей в нацотборе певицей Алиной Паш, которая ранее посещала Крым. Как он объяснил в эфире телеканала «Первый», артистка была внесена в базу сайта «Миротворец».