Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Николай Чернотицкий заявил, что страну могут не допустить до участия в «Евровидении-2022» из-за скандала с победившей в нацотборе певицей Алиной Паш, которая ранее посещала Крым. Как он объяснил в эфире телеканала «Первый», артистка была внесена в базу сайта «Миротворец».
«Если европейский вещательный союз найдет политизированность конкурса, к сожалению, может быть вообще такое, что Украина не будет представляться», — пояснил он.
Телеканал «Суспильне» запросил в Государственной пограничной службе Украины информацию о пересечении границы Алиной Паш и ее командой. Журналисты получили информацию о вероятной подделке документов, подтверждающих посещение артисткой российского региона.
Представитель жюри национального отбора Ярослав Лодыгин предположил, что в сложившейся ситуации любое принятое в дальнейшем решение может трактоваться как политизация.