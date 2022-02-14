Почему вдова Грачевского отказалась от претензий в суде за «Ералаш»

Вдова руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская отозвала иск к партнеру покойного мужа о праве обладания большей долей в предприятии «Ералаш», пишет «Комсомольская правда».
«Я устала от звонков и расспросов, я устала вообще. Очень устала! И поэтому забрала свой иск. Я хочу только мира и очень надеюсь, что так и будет», — пояснила Белоцерковская.
Судебные разбирательства начались 1 июня 2021 года, когда Белоцерковская решила оспорить получение контрольной доли в «Ералаше» Аркадием Григоряном.
Григорян, который более 20 лет работал с Грачевским и заведовал у него хозвопросами, оказался владельцем 51% бизнеса, у Грачевского (а затем у его наследников) – всего 49%. По словам адвоката вдовы Евгения Бранецкого, так произошло из-за слияния двух фирм с похожими названиями. Экспертиза установила, что подпись Грачевского на договоре поддельная.
«Мы хотим доказать, что Борис Юрьевич не давал разрешения на перераспределение долей в управлении киножурналом. Раньше было ООО „Ералаш“, где Грачевскому принадлежало 100% компании. И был некий „Ералаш-Лэнд“, где у Григоряна была доля 99,97%. После их слияния, о котором, как мы полагаем, Борис Юрьевич даже не подозревал, Григорян получил контрольную долю», - пояснял ранее Бранецкий.
По его словам, в настоящее время Белоцерковская и Григорян пришли к соглашению.
Белоцерковская и Григорян пришли к соглашению, условия которого устроили бы всех.
«Мы сделали первый шаг навстречу нашим оппонентам. Да, моя доверительница идет на риск - она может потерять долю предприятия, которую получила бы в случае выигранного дела. Но у нас состоялись предварительные переговоры, и сейчас мы будем наблюдать, как поведет себя Аркадий Григорян. Если эти договоренности сорвутся, тогда и будем думать, что делать дальше», - пояснил адвокат.
Среди наследников у Грачевского - старшие сын и дочь от первого брака, 9-летняя дочь Василиса от Анны Грачевской, годовалый сын Филипп от Екатерины и она сама.