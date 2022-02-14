Почему вдова Грачевского отказалась от претензий в суде за «Ералаш»

«Мы сделали первый шаг навстречу нашим оппонентам. Да, моя доверительница идет на риск - она может потерять долю предприятия, которую получила бы в случае выигранного дела. Но у нас состоялись предварительные переговоры, и сейчас мы будем наблюдать, как поведет себя Аркадий Григорян. Если эти договоренности сорвутся, тогда и будем думать, что делать дальше», - пояснил адвокат.