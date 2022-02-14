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25 минут назад

Дочь Кобейна подтвердила роман с сыном скейтбордиста Хоука

Елена Прошина

Дочь покойного лидера группы Nirvana Курта Кобейна и певицы Кортни Лав — Фрэнсис Бин Кобейн — подтвердила роман с сыном знаменитого скейтбордиста Тони Хоука Райли. После годового молчания она опубликовала в своем Instagram-аккаунте серию фотографий, отражающих значимые события 2021 года, среди них в том числе оказались снимки с ее новым возлюбленным.

Дочь Кобейна подтвердила роман с сыном скейтбордиста Хоука
Фото: InstagramInstagram

В посте Кобейн отметила, что перерыв в использовании соцсети «исключительно положительно сказался на ее психическом, эмоциональном и духовном здоровье».

«2021 год принес мне больше, чем любой другой, за что я глубоко благодарна ему. Я хотела поделиться несколькими моментами, которые были запечатлены в прошлом году и принесли мне огромную радость. Мы надеемся, что 2022 год для всех будет наполнен настоящими связями, большим количеством тепла и глубоким открытием себя», — написала Кобейн.

Среди других ее теплых воспоминаний оказались: картины ее авторства, совместный отдых с родителями возлюбленного, встречи с друзьями и время, проведенное с любимыми собаками. В галерее также оказалось фото бабушки по отцу Венди О’Коннор и детский снимок Кобейн, на котором рядом с ней спит ее отец.

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