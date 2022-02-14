Дочь Кобейна подтвердила роман с сыном скейтбордиста Хоука

«2021 год принес мне больше, чем любой другой, за что я глубоко благодарна ему. Я хотела поделиться несколькими моментами, которые были запечатлены в прошлом году и принесли мне огромную радость. Мы надеемся, что 2022 год для всех будет наполнен настоящими связями, большим количеством тепла и глубоким открытием себя», — написала Кобейн.