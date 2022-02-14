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25 минут назад

Волочкова рассказала о новом возлюбленном

Елена Прошина

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что День влюблённых в этом году встречает с новым возлюбленным с «невероятным телом». Об этом балерина рассказала РИА ФАН.

Волочкова рассказала о новом возлюбленном
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

«В такой день невозможно быть одной. У меня такая жизнь, что когда заканчивается одна романтическая история, то незамедлительно начинается другая, вот, новая началась позавчера. Буду с ним проводить этот прекрасный праздник. Сейчас с нашей чудесной хозяюшкой думаем, как вырыть сердце в снегу и украсить его лепестками алых роз для того, чтобы порадовать нового человека и сделать этот день самым прекрасным и романтичным», — сказала Волочкова.

Она рассказала, что ее новый возлюбленный - бизнесмен, работает в сфере строительства. Балерина похвасталась, что новый мужчина - очень сексуальный, с «невероятным спортивным мощным телом»

«Он младше меня. Нереально молодой человек», — заявила она.

Волочкова также опубликовала фотографию возлюбленного в Instagram.

Лицо нового бойфренда она закрыла огромным букетом цветов. Балерина поздравила подписчиков с Днём всех влюбленных.

«Любить и быть любимой — это счастье! Благодать моя и в том, что Вселенная не дает мне возможности быть одной», — добавила она.

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