Волочкова рассказала о новом возлюбленном

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что День влюблённых в этом году встречает с новым возлюбленным с «невероятным телом». Об этом балерина рассказала РИА ФАН.
«В такой день невозможно быть одной. У меня такая жизнь, что когда заканчивается одна романтическая история, то незамедлительно начинается другая, вот, новая началась позавчера. Буду с ним проводить этот прекрасный праздник. Сейчас с нашей чудесной хозяюшкой думаем, как вырыть сердце в снегу и украсить его лепестками алых роз для того, чтобы порадовать нового человека и сделать этот день самым прекрасным и романтичным», — сказала Волочкова.
Она рассказала, что ее новый возлюбленный - бизнесмен, работает в сфере строительства. Балерина похвасталась, что новый мужчина - очень сексуальный, с «невероятным спортивным мощным телом»
«Он младше меня. Нереально молодой человек», — заявила она.
Волочкова также опубликовала фотографию возлюбленного в Instagram.
Лицо нового бойфренда она закрыла огромным букетом цветов. Балерина поздравила подписчиков с Днём всех влюбленных.
«Любить и быть любимой — это счастье! Благодать моя и в том, что Вселенная не дает мне возможности быть одной», — добавила она.