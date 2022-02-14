Волочкова рассказала о новом возлюбленном

«В такой день невозможно быть одной. У меня такая жизнь, что когда заканчивается одна романтическая история, то незамедлительно начинается другая, вот, новая началась позавчера. Буду с ним проводить этот прекрасный праздник. Сейчас с нашей чудесной хозяюшкой думаем, как вырыть сердце в снегу и украсить его лепестками алых роз для того, чтобы порадовать нового человека и сделать этот день самым прекрасным и романтичным», — сказала Волочкова.