Очевидцы рассказали о странном поведении Николаева в спецприемнике

Стали известны подробности инцидента с известным актером Валерием Николаевым, который отбывает административный арест в спецприемнике на Варшавском шоссе. После того, как актер повел себя крайне неадекватно, его срочно отправили в психиатрическую больницу, сообщает МК.RU.
По данным издания, 10 февраля популярный актер и режиссер 56-летний Валерий Николаев по решению суда был помещен в спецприемник Сахарово. Артист управлял автомобилем без водительских прав в состоянии алкогольного опьянения.
Отмечается, что поведение знаменитости сразу показалось странным его сокамерникам. Вместе с ним в камере содержались еще 7 человек. По их словам, актер ходил по камере, громко озвучивал, что он великий актер, разговаривал сам с собой, что-то кричал и стучал в дверь.
Позднее, 11 февраля, во время ужина около 21.00 Николаев без повода обозвал «свиньей» 27-летнего уроженца Таджикистана, который отбывал такой же срок. Молодой «сиделец» не выдержал обиды и вылил свою тарелку супа в лицо Николаеву. В результате завязалась потасовка, которую быстро прекратили сотрудники спецприемника. Актеру предложили вызвать "скорую помощь", однако он отказался, настояв на том, чтобы по факту инцидента вызвали сотрудников полиции. Прибывшие стражи порядка получили от Николаева заявление, в котором артист изложил свои претензии к трудовому мигранту и озвучил сумму ущерба — 20 миллионов рублей за ожоги более 40 процентов кожи.
Чтобы избежать продолжения конфликта актера пересадили в другую камеру, тем не менее приключения на этом не закончились. Сообщается, что после того, как на следующий день Николаев снял с себя штаны и засунул в задний проход зубную щетку, расхаживая в таком виде перед другими задержанными, администрация спецприемника не выдержала. Отмечено, что все эти действия со стороны Николаева сопровождались громким лаем и хихиканьем. Прибывшие медики, пообщавшись с режиссером не более двух минут, приняли решение о срочной госпитализации в психиатрическую лечебницу. Ожогов на коже пациента, о которых он написал в заявлении, врачи не нашли.