Очевидцы рассказали о странном поведении Николаева в спецприемнике

Стали известны подробности инцидента с известным актером Валерием Николаевым, который отбывает административный арест в спецприемнике на Варшавском шоссе. После того, как актер повел себя крайне неадекватно, его срочно отправили в психиатрическую больницу, сообщает МК.RU.

Фото: Instagram Instagram

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По данным издания, 10 февраля популярный актер и режиссер 56-летний Валерий Николаев по решению суда был помещен в спецприемник Сахарово. Артист управлял автомобилем без водительских прав в состоянии алкогольного опьянения.

Отмечается, что поведение знаменитости сразу показалось странным его сокамерникам. Вместе с ним в камере содержались еще 7 человек. По их словам, актер ходил по камере, громко озвучивал, что он великий актер, разговаривал сам с собой, что-то кричал и стучал в дверь.

Позднее, 11 февраля, во время ужина около 21.00 Николаев без повода обозвал «свиньей» 27-летнего уроженца Таджикистана, который отбывал такой же срок. Молодой «сиделец» не выдержал обиды и вылил свою тарелку супа в лицо Николаеву. В результате завязалась потасовка, которую быстро прекратили сотрудники спецприемника. Актеру предложили вызвать "скорую помощь", однако он отказался, настояв на том, чтобы по факту инцидента вызвали сотрудников полиции. Прибывшие стражи порядка получили от Николаева заявление, в котором артист изложил свои претензии к трудовому мигранту и озвучил сумму ущерба — 20 миллионов рублей за ожоги более 40 процентов кожи.