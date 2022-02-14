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20 минут назад

Пугачева и Галкин спят в разных комнатах

Елена Прошина

Певица Алла Пугачева, которая крайне редко обсуждает личную жизнь, рассказала об устройстве замка в деревне Грязь. Там они проживают вместе с шоуменом Максимом Галкиным и их общими детьми — двойняшками Лизой и Гарри, сообщает «Слово и Дело».

Пугачева и Галкин спят в разных комнатах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Снаружи дом выглядит огромным, однако, по словам Примадонны, внутри он намного меньше. В разговоре с актером Олегом Меньшиковым Пугачева перечислила все комнаты в замке, проговорившись, что у нее с Галкиным отдельные спальни.

«Дом настолько хорош функционально: для Лизы, для Гарика, для Клавы, для Кристины — комнаты считаю. Для меня, для мужа, потому что я всегда в разных спальнях сплю, и так всю жизнь! Гостевая, для Денички… И все, ну, и внизу маленькая сцена-студия», — поделилась артистка.

Территория дома известной певицы украшена различными статуями и памятниками. Как призналась Пугачева, горгульи у входа в замок ее долгое время пугали.

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин вместе уже более 20 лет. Они на протяжении долгого время скрывали свой роман. Однако, несмотря на осуждения из-за разницы в возрасте, их отношения оказались крепкими и привели к свадьбе и рождению детей.

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