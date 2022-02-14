Пугачева и Галкин спят в разных комнатах

«Дом настолько хорош функционально: для Лизы, для Гарика, для Клавы, для Кристины — комнаты считаю. Для меня, для мужа, потому что я всегда в разных спальнях сплю, и так всю жизнь! Гостевая, для Денички… И все, ну, и внизу маленькая сцена-студия», — поделилась артистка.