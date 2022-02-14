Брухунова показала подросшего сына Петросяна

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала подписчикам видео с их общим сыном Ваганом. О том, что семья отпраздновала 1 год и 11 месяцев с его рождения, женщина рассказала в Instagram.

Фото: Instagram Instagram

На записи показано, как Ваган задувает свечку на пирожном и хвалит сам себя: «Молодец!».

Пользователи соцсети восхитились малышом и поздравили его родителей.

«Поздравляю! Красавец!» - написал историк моды Александр Васильев.

«Ваган, покоритель сердец, поздравляем! Татьяна, взял ваши с мужем черты и объединил в бесподобный образ!» - высказалась пользовательница с ником kurganova.kristina2018.

Некоторые поклонники знаменитой пары оценили идею отмечать не только каждый год жизни ребенка, но и каждый месяц.

«Какая хорошая традиция! И малыш какой красивый, будто с праздничной открытки», - заявила подписчица tatiana_kosynkina.