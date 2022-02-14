Веденеева похвасталась трехэтажным домом с лифтом

Телеведущая Татьяна Веденеева рассказала о ремонте в своем трехэтажном таунхаусе с лифтом. Знаменитость провела экскурсию по своему дому для программы «Звезды сошлись» на канале НТВ.
В доме Веденеевой столовая совмещена с кухней, а гостиная оснащена дровяным камином. Отдельной достопримечательностью является лестница, которую привезли из старого театра.
«Ремонт у меня длился почти два года. Я не делала «умного дома». У меня есть на лестнице с датчиками движения светильники. Я поставила мини-лифт, потому что люди не молодеют с возрастом. У меня есть маленький лифт, который доходит до третьего этажа. Ну, если вдруг ногу подвернул или сломал, чтобы не бегать по лестнице», — рассказала телеведущая.
Веденеева отметила, что при ремонте сама активно участвовала в создании интерьера и весь дом у нее отделан в едином стиле.