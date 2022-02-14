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1 час назад

Валерия Николаева увезли в психиатрическую клинику

Александр Котлеткин

56-летний актер Валерий Николаев был госпитализирован в психиатрическую клинику. Как сообщает Telegram-канал «112», врачи диагностировали у артиста биполярное расстройство.

1/10 Кадр из кинофильма "Обучаю игре на гитаре", 2012 год
Фото: Kino-teatr.ru
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2/10 Кадр из кинофильма "Одинокий волк", 2012 год
Фото: Kino-teatr.ru
3/10 Кадр из кинофильма "День рождения Буржуя - 2", 2001 год
Фото: Kino-teatr.ru
4/10 Кадр из кинофильма "Культ", 2013 год
Фото: Kino-teatr.ru
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5/10 Кадр из кинофильма "Одинокий игрок", 1995 год
Фото: Kino-teatr.ru
6/10 Кадр из кинофильма "1812: Уланская баллада", 2012 год
Фото: Kino-teatr.ru
7/10 Кадр из кинофильма "Настя", 1993 год
Фото: Kino-teatr.ru
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8/10 Актер Валерий Николаев, обвиняемый в нападении на полицейского, во время рассмотрения в особом порядке уголовного дела в Пресненском суде Москвы, 2016 год
Фото: РИА Новости
9/10 Актер Валерий Николаев в 2007 году
Фото: globallookpress.com
10/10  Актер Валерий Николаев, обвиняемый в нападении на полицейского, во время рассмотрения в особом порядке уголовного дела в Пресненском суде Москвы, 2016 год
Фото: РИА Новости

До этого мужчина находился в спецприемнике под административным арестом из-за управления автомобилем без прав в состоянии алкогольного опьянения. Там его якобы облил кипятком сокамерник из-за конфликта по неустановленной причине — по словам Николаева, он получил ожог 40% поверхности тела.

При этом приехавшие на место медики повреждений на теле актера не обнаружили. Сам мужчина успел написать заявление в полицию на якобы напавшего на него мужчину.

Валерий Николаев — советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер. Известен по ролям в фильмах и сериалах «День рождения Буржуя», «Родина ждет», «Двойная жизнь», «Обучаю игре на гитаре» и другим. В 2016 году Николаева осудили за наезд на полицейского — тогда его приговорили к штрафу в размере 150 тыс. рублей.

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