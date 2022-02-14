56-летний актер Валерий Николаев был госпитализирован в психиатрическую клинику. Как сообщает Telegram-канал «112», врачи диагностировали у артиста биполярное расстройство.

1/10 Кадр из кинофильма "Обучаю игре на гитаре", 2012 год Фото: Kino-teatr.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/10 Кадр из кинофильма "Одинокий волк", 2012 год Фото: Kino-teatr.ru 3/10 Кадр из кинофильма "День рождения Буржуя - 2", 2001 год Фото: Kino-teatr.ru 4/10 Кадр из кинофильма "Культ", 2013 год Фото: Kino-teatr.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/10 Кадр из кинофильма "Одинокий игрок", 1995 год Фото: Kino-teatr.ru 6/10 Кадр из кинофильма "1812: Уланская баллада", 2012 год Фото: Kino-teatr.ru 7/10 Кадр из кинофильма "Настя", 1993 год Фото: Kino-teatr.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/10 Актер Валерий Николаев, обвиняемый в нападении на полицейского, во время рассмотрения в особом порядке уголовного дела в Пресненском суде Москвы, 2016 год Фото: РИА Новости 9/10 Актер Валерий Николаев в 2007 году Фото: globallookpress.com 10/10 Актер Валерий Николаев, обвиняемый в нападении на полицейского, во время рассмотрения в особом порядке уголовного дела в Пресненском суде Москвы, 2016 год Фото: РИА Новости

До этого мужчина находился в спецприемнике под административным арестом из-за управления автомобилем без прав в состоянии алкогольного опьянения. Там его якобы облил кипятком сокамерник из-за конфликта по неустановленной причине — по словам Николаева, он получил ожог 40% поверхности тела.

При этом приехавшие на место медики повреждений на теле актера не обнаружили. Сам мужчина успел написать заявление в полицию на якобы напавшего на него мужчину.