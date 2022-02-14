Актёр Валерий Николаев попал в психиатрическую клинику

Исполнитель главной роли в сериале «День рождения Буржуя» Валерий Николаев госпитализирован с диагнозом «биполярное расстройство», сообщает Telegram-канал «112». В спецприёмнике, где он находился за пьяную езду без прав, мужчина начал вести себя неадекватно. Николаев заявил, что сокамерник облил его кипятком, но следов повреждений на его теле не обнаружили.

Актёр Валерий Николаев госпитализирован в психиатрическую клинику. Ранее он заявил, что в камере у него произошёл конфликт с неким гражданином Таджикистана Шахриёром Бековым, который облил Николаева кипятком. Актёр утверждает, что получил 40% ожогов тела, так как на него вылили поллитра горячей жидкости. После этого он написал на дебошира заявление. В то же время, сообщается, что медики не обнаружили никаких повреждений на его теле.

Николаев оказался под административным арестом из-за управления автомобилем без прав в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что Николаева не пустили на кинопремию «Золотой орёл». По мнению самого актёра, он «нерукопожатный» — его не жалуют в актёрском обществе, потому что он «хулиган и бандит».