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22 минуты назад

Мама Королевой отметила 76-летие в костюме феи

Елена Прошина

Мама российской певицы Наташи Королевой Людмила Порывай отметила свое 76-летие. Согласно фотографиям, которые были опубликованы в ее Instagram-аккаунте, сперва праздник шел как обычно, а после она переоделась в костюм феи.

Мама Королевой отметила 76-летие в костюме феи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Друзья и члены семьи устроили ей сюрприз: надарили кучу подарков, в том числе связку воздушных шариков. Мама Королевой задула свечи на торте и загадала желание, после чего перевоплотилась в фею: артистка предстала в коротком платье с юбкой из тюля и крыльями за спиной.

В комментариях к записи подписчики поздравили женщину, назвав ее «супер красоткой».

«С днем рождения, очаровательная Людочка! Оставайтесь всегда такой красивой, позитивной, жизнерадостной, веселой»; «Будьте всегда такой яркой, задорной, энергичной!», — писали они.

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