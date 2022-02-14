Мама Королевой отметила 76-летие в костюме феи

Мама российской певицы Наташи Королевой Людмила Порывай отметила свое 76-летие. Согласно фотографиям, которые были опубликованы в ее Instagram-аккаунте, сперва праздник шел как обычно, а после она переоделась в костюм феи.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Друзья и члены семьи устроили ей сюрприз: надарили кучу подарков, в том числе связку воздушных шариков. Мама Королевой задула свечи на торте и загадала желание, после чего перевоплотилась в фею: артистка предстала в коротком платье с юбкой из тюля и крыльями за спиной.

В комментариях к записи подписчики поздравили женщину, назвав ее «супер красоткой».