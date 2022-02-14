На Украине национальный отбор для участия в музыкальном конкурсе «Евровидение» выиграла певица Алина Паш. Ее внесли в базу радикального сайта «Миротворец», куда добавляют тех, кто, по мнению авторов портала, виновен в преступлениях против безопасности Украины. Паш ранее критиковали за поездки в Крым и Москву, а также за песни на русском языке. Сама певица заявляла, что хочет нести свое творчество всему миру и готова выступать в любой стране, куда ее позовут. Паш подчеркивала, что любовь можно «делить даже с врагами».

Результаты финала украинского отбора на «Евровидение-2022» стали известны накануне, 12 февраля. Паш одержала победу с песней «Тiнi забутих предкiв» («Тени забытых предков»). Объявление результатов чуть не обернулось скандалом. Ведущие не могли сразу назвать итоги голосования и тянули время, а таблица с баллами в какой-то момент исчезла с экрана.

Судьи Джамала, Тина Кароль и режиссер Ярослав Лодыгин вручную подсчитывали свои баллы и результаты голосования зрителей. В итоге рэперы из Kalush Orchestra получили 14 очков, а Алина Паш — победные 15. На пресс-конференции лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк заявил, что итоги голосования были лживыми, а искать правды артисты готовы через суд.

Сама же победительница Алина Паш попала в череду скандалов, не связанную с сомнительным исходом отбора. Часть композиции певица исполняет на украинском, часть на английском. В частности, Паш поет, что ее «свободный народ» уже целый век «живет меж невзгод», но она верит, что ее родина «будет прорастать, словно золотая пшеница».

На следующий день после отбора финалистка объяснила, почему в 2015 году она ездила в Крым, а в 2017-ом фотографировалась в Москве.

Паш объяснила, что была в Крыму на свадьбе. «Мы ездили на свадьбу. Реально, на свадьбу к украинке. <...> Все нужные доказательства, справки есть», — подчеркнула певица.

По мнению Паш, она не нарушала закон. Исполнительница указала, что у ее противников не получится «выкопать» причины, по которым ее можно отстранить от участия в «Евровидении».

Издание «Суспільне» писало, что артистка в 2015 году выступала на частном мероприятии украинцев в Крыму, а пересечение границы происходило со стороны Украины. Таким образом, певица не нарушала ни украинское законодательство, ни правила европейского конкурса.

Что касается фото в Москве, где Паш снялась на Красной площади, певица назвала этот случай пранком. Она обратила внимание на то, что на снимке стоит на фоне Кремля в футболке с надписью «Kyiv».

«Люди не поняли пранк… Я хотела показать средний палец всей этой системе, показать, что правильно пишется Kyiv, а не Kiev», — пояснила певица.

Она извинилась за то, что люди могли «не выхватить» посыл шутки и неправильно понять ее.

Артистка добавила, что в своем творчестве продвигает украинскую культуру, поэтому ее удивляют обвинения в том, что она враг Украины и сторонник России.

«Алина Паш поет на украинском языке, говорит на украинском языке, она из Закарпатья, она творит культуру, традиции, и будет это делать», — резюмировала Паш.

Певица призвала украинцев объединяться, а не искать в ней «злую ведьму». «Все то, что бушует сейчас вокруг национального отбора, откомментирую так: вы мне не враги, равно как и я вам», — сказала певица.

Ранее артистка говорила, что готова выступать в любой стране. Она подчеркивала, что будет бороться за свою музыку.

«Я буду бороться за свою музыку и поеду куда угодно, куда меня с ней пригласят, если буду считать это нужным. <...> Я хочу поделиться своей музыкой. Я хочу поделиться своей культурой. Я хочу поделиться своей любовью. А любовью я могу делить даже с врагами», — отмечала Паш.

Ранее певица уже неоднократно попадала в скандалы из-за своих «проросийских», по мнению ее противников, действий. Так, в 2018 году Паш выступала в Москве на фестивале Bosco Fresh Fest. В 2020-ом она записала на русском языке кавер на песню Богдана Титомира «Делай как я».

В 2019 году Паш внесли в базу скандального украинского сайта «Миротворец» из-за поездки в российский Крым. Авторы сайта указали, что добавили Паш «за сознательное незаконное пересечение украинской границы с целью посещения оккупированного Крыма». В базе «Миротворец» публикуются данные людей, которых портал обвиняет в преступлениях против безопасности Украины. Украинские радикалы ориентируются на список сайта как на перечь врагов Украины.