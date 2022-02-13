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35 минут назад

Прилучный потребовал четыре миллиона от избившего его бизнесмена

Ирина Лебедева

Российский актер театра и кино Павел Прилучный подал в суд на избившего его предпринимателя Владимира Семенова. Он требует компенсации в 4 миллиона 438 тысяч рублей. Об этом сам пострадавший рассказал в интервью НТВ.

Прилучный потребовал четыре миллиона от избившего его бизнесмена
Фото: InstagramInstagram

Напомним, что ранее Павел устроил скандал в ночном клубе. Актер шумел, размахивал руками, досталось самому владельцу заведения. В итоге бизнесмен хорошим ударом отправил Прилучного (кстати, имевшего у коллег прозвище «Паша-колотушка» за привычку распускать руки дома) на землю.

У звезды сериала «Мажор» были серьезные травмы. Он перенес две операции, в лице пришлось установить четыре пластины. Позднее там образовались три кисты, которые нужно было удалить. Сам актер, вспоминая эту историю, говорит, что «побывал в мясорубке»

«Я перенес действительно сложную операцию на лице, даже две. У меня сейчас стоит шесть пластин, нет, четыре. Спустя год я более-менее восстановился. После этого у меня обнаружились три кисты, которые нужно было срочно удалять. У меня абсолютно онемела левая часть. Я очень рад, что она отошла», — пожаловался Прилучный.

Владимир Семенов считает себя абсолютно невиновным в данной ситуации. По его словам, он защищался. И нанес всего один удар. Травмы артист, находившийся в сильном алкогольном опьянении, получил, упав лицом вниз.

Прилучный был госпитализирован в одну из московских больниц 21 ноября 2020 года, врачам он сказал, что упал на асфальт в Калининграде.

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